Noticias Ourense
Noticias Ourense 30/09/2026
MIÉRCOLES 30.09.26 1.- Salva su vida por unos segundos al desplomarse el techo de su vivienda en Barbadás 2.- Los minipisos llegan a Ourense: baño y cama en 10 metros cuadrados por 240 euros 3.- PP y BNG rechazan la moción de censura contra Valcárcel en Barbadás tras la salida de DO 4.- Manuel Carracedo será el candidato de la coalición de izquierdas a la Alcaldía de Ourense 5.- OUFF. X Encontro de Academias de Cine e Audiovisuais 6.- OUFF. Entrevista con José Luis Rebordinos 7.- Jornada de Puertas Abiertas en UNED Ourense 8.- El V Campeonato de Tapas y Pinchos calienta motores
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