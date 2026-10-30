Noticias Ourense
Noticias Ourense 30/10/2026
VIERNES 30.10.26 1.- Repor venta de flores por fieles difuntos 2.- A Xunta achega recomendacións para evitar os criadeiros de mosquito tigre en cemiterios 3.- Previa entrevista Monseñor Leonardo Lemos 4.- Telemiño emitirá en directo la apertura del Año Jubilar de la Vera Cruz 5.- Varapalo a Remar por usar a voluntarios para su negocio en Ourense 6.- Xornada de saídas profesionais do Grao Interuniversitario de Relacións Internacionais 7.- A Biblioteca Nós acolle a exposición dos traballos do Obradoiro de teares 8.- Repor Samaín no Claustro de San Francisco