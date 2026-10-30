Noticias Ourense

Noticias Ourense 30/10/2026

VIERNES 30.10.26 1.- Repor venta de flores por fieles difuntos 2.- A Xunta achega recomendacións para evitar os criadeiros de mosquito tigre en cemiterios 3.- Previa entrevista Monseñor Leonardo Lemos 4.- Telemiño emitirá en directo la apertura del Año Jubilar de la Vera Cruz 5.- Varapalo a Remar por usar a voluntarios para su negocio en Ourense 6.- Xornada de saídas profesionais do Grao Interuniversitario de Relacións Internacionais 7.- A Biblioteca Nós acolle a exposición dos traballos do Obradoiro de teares 8.- Repor Samaín no Claustro de San Francisco

Información Noticias

Noticias Ourense 30/10/2026

Noticias Ourense 30/10/2026

Sinopsis

VIERNES 30.10.26 1.- Repor venta de flores por fieles difuntos 2.- A Xunta achega recomendacións para evitar os criadeiros de mosquito tigre en cemiterios 3.- Previa entrevista Monseñor Leonardo Lemos 4.- Telemiño emitirá en directo la apertura del Año Jubilar de la Vera Cruz 5.- Varapalo a Remar por usar a voluntarios para su negocio en Ourense 6.- Xornada de saídas profesionais do Grao Interuniversitario de Relacións Internacionais 7.- A Biblioteca Nós acolle a exposición dos traballos do Obradoiro de teares 8.- Repor Samaín no Claustro de San Francisco

Ficha técnica

Emisión

30/10/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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