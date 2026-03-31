Noticias Ourense

Noticias Ourense 31/03/2026

MARTES 31.03.26 1.- Día Mundial contra o Cancro de Colon 2.- Los juzgados de Ourense consiguen reducir su atasco gracias al alivio en la jurisdicción Civil 3.- Absueltos los padres acusados de coacciones a una profesora del IES As Lagoas 4.- El primer Plan de Vivenda de la Diputación llega a 14 concellos 5.- Las autoescuelas de la provincia de Ourense, asfixiadas por el precio del combustible 6.- Visita ao Centro de Formación e Recursos do profesorado en Ourense 7.- Las personas con discapacidad podrán jubilarse a los 56 años con la inclusión de 11 nuevas patologías 8.- A Deputación impulsa a proxección internacional da provincia a través de “La Vuelta Femenina”