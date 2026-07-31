Noticias Ourense
Noticias Ourense 31/07/2026
VIERNES 31.07.26 1.- Inauguración Parque Acuático de Monterrei 2.- La operación salida castiga a los usuarios de coches diésel 3.- Crecen los casos de VioGén en Ourense, pero faltan policías para investigarlos 4.- La Audiencia Nacional confirma que Ourense se queda sin una subvención de transporte por una deuda de 815 euros 5.- O BNG esixe a posta en marcha do transporte metropolitano na comarca de Ourense 6.- Los ourensanos exfumadores ya superan en número a los todavía adictos al tabaco 7.- Ourense registró 270 casos de cáncer de pulmón en 2025 8.- Xunta y universidades pactan una nueva PAU con más controles y garantías en los exámenes 9.- Presentación do libro “Pulpo, suor e cobre”