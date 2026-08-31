Noticias Ourense

Noticias Ourense 31/08/2026

1.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, regresaba este lunes, último día de agosto, a Valdeorras coincidiendo con el inicio de la vendimia. 

2.- La Zona de Vinos de Ourense se abre a una nueva generación de hosteleros, nuevos rostros, otras culturas culinarias y modelos de negocio adaptados a los nuevos tiempos. 

3.- Más de 500 usuarios de la Fundación San Rosendo se dieron cita hoy en Os Milagros para compartir una jornada de convivencia

Información Noticias

Noticias Ourense 31/08/2026

Noticias ourense 31/08/2026

Sinopsis

1.- Un camión con cerdos vuelca en la N-120 dirección Ourense y varios animales caen al Miño (ESTA PIEZA ENTRA SIN INTRO, DIRECTAMENTE DESPUÉS DE LOS TITUS)

1BIS.- Accidente motorista OU-536

2.- Inicio da vendima na DO Valdeorras (VÍDEO XUNTA)

“Vendima”

3.- La Zona de Vinos de Ourense se abre a una nueva generación de hosteleros

“Nuevas ofertas”

4.- Los extranjeros ganan peso en el mercado inmobiliario ourensano

“Compra de vivienda”

5.- Una empresa de Ourense fabricará en tiempo récord los módulos de emergencia para alojar temporalmente a menores en Ceuta

6.- Máis de 500 usuarios da Fundación San Rosendo reuníronse nos Milagres

“Día dos maiores”

7.- Leiro celebrou a súa Festa da Vendima

“Festa da vendima”

8.- Ponte Farruca

“Ponte Farruca”

9.- Concertos do Xacobeo 

“Concertos do Xacobeo”

Ficha técnica

Emisión

31/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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