Noticias Ourense
Noticias Ourense19/11/2026
JUEVES 19.11.26 1.- Inauguración de Xantar 2.- Prato de Mercado na Praza de Abastos 3.- Más lluvia en Ourense en diez días que en los ocho meses anteriores 4.- Francia y Portugal sostienen el aumento de las exportaciones ourensanas 5.- Ourense toca fondo en natalidad y bate récord negativo en este 2026 6.- Acto do Día da Infancia no Campus 7.- Presentación da Gala contra o Cancro 8.- Esperanza Cortiñas encenderá la Navidad de Ourense tras cumplir 110 años 9.- Foro La Región. Memorial Antonio Escohotado