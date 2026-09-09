Noticias Ourense
Noticias Ourense
MIÉRCOLES 09.09.26 1.- Repor Vuelta al cole 2.- El curso arranca en Ourense con menos escolares que nunca, más profesores y plazas sin cubrir 3.- Incentivos económicos para evitar el cierre de colegios en Ourense 4.- La Audiencia de Ourense desestima la pretensión de Telmo Ucha de investigar a Jácome por malversación y falsedad 5.- Ana Méndez atribúe o impago aos proveedores á "nefasta xestión" do alcalde 6.- Luis Menor reafirma o compromiso da Deputación co sector primario a través de novas axudas 7.- La Guardia Civil de Ourense ayudará a Aspanas con su carrera solidaria