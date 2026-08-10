OurenSanos

OurenSanos 09/08/2026

¡Bienvenidos, ourensanos! Afilad vuestros cuchillos que empieza vuestro programa favorito de cocina Adriana como siempre, nos va a dar una semana llena de sabor y salud en forma de menú. En la cocina, preparamos un calabacín baby, que en estas epocas, si tenéis huerta, ya no sabe uno que hacer con tantos.. Pero atentos, porque Adriana os lanza un reto que seguro os hará pensar. Y como siempre, terminamos con un consultorio que une conocimiento y buenas intenciones.

Reportaje Entretenimiento Salud

OurenSanos 09/08/2026

OurenSanos 290 09/08/2026

Sinopsis

¡Bienvenidos, ourensanos! Afilad vuestros cuchillos que empieza vuestro programa favorito de cocina Adriana como siempre, nos va a dar una semana llena de sabor y salud en forma de menú. En la cocina, preparamos un calabacín baby, que en estas epocas, si tenéis huerta, ya no sabe uno que hacer con tantos.. Pero atentos, porque Adriana os lanza un reto que seguro os hará pensar. Y como siempre, terminamos con un consultorio que une conocimiento y buenas intenciones.

Ficha técnica

Emisión

09/08/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Salud

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Moisés Rodríguez y Adriana Fernández Vidal

Productores

Moisés Rodríguez y Adriana Fernández Vidal

Presentador

Moisés Rodríguez, Adriana Fernández Vidal

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