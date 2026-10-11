OurenSanos

OurenSanos 11/10/2026

Madre mía como viene Ourensanos hoy! ni se te ocurra hacer zapping que si pestañeas te pierdes mucha cosa buena!

Adriana y sus semanas de planificación saludable no pueden faltar.

En mi laboratorio…pues como mandan los cánones de la sostenibilidad, trabajaremos producto de temporada…dulce y sabroso…casi tanto como yo!

El reto de Adriana es para pararse un momentito en los productos que compramos, asÍ lo haremos mucho mejor.

Al final, el consultorio, el broche de oro a un programa que viene cargado de mucho amor por la comida, la cocina y por todos ustedes!

¡Vamos a ello!”