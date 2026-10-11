OurenSanos

OurenSanos 11/10/2026

Madre mía como viene Ourensanos hoy! ni se te ocurra hacer zapping que si pestañeas te pierdes mucha cosa buena! 

Adriana y sus semanas de planificación saludable no pueden faltar. 

En mi laboratorio…pues como mandan los cánones de la sostenibilidad, trabajaremos producto de temporada…dulce y sabroso…casi tanto como yo! 

El reto de Adriana es para pararse un momentito en los productos que compramos, asÍ lo haremos mucho mejor. 

Al final, el consultorio, el broche de oro a un programa que viene cargado de mucho amor por la comida, la cocina y por todos ustedes! 

¡Vamos a ello!”

Reportaje Entretenimiento Salud

OurenSanos 11/10/2026

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Sinopsis

Madre mía como viene Ourensanos hoy! ni se te ocurra hacer zapping que si pestañeas te pierdes mucha cosa buena! 

Adriana y sus semanas de planificación saludable no pueden faltar. 

En mi laboratorio…pues como mandan los cánones de la sostenibilidad, trabajaremos producto de temporada…dulce y sabroso…casi tanto como yo! 

El reto de Adriana es para pararse un momentito en los productos que compramos, asÍ lo haremos mucho mejor. 

Al final, el consultorio, el broche de oro a un programa que viene cargado de mucho amor por la comida, la cocina y por todos ustedes! 

¡Vamos a ello!”

Ficha técnica

Emisión

11/10/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Salud

Directores

Moisés Rodríguez y Adriana Fernández Vidal

Productores

Moisés Rodríguez y Adriana Fernández Vidal

Presentador

Moisés Rodríguez, Adriana Fernández Vidal

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