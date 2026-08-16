OurenSanos

OurenSanos 16/08/2026

Bienvenidos y bienvenidas al programa que te enseña a cuidar tu alimentación. Adriana nos ofrece una semana de recetas que os va a hacer la vida mucho más facil, y rica…y en la cocina, subiremos el calorcito del cuerpo con una salsa brava que pondremos encima de un pavo empanado. El reto de adriana viene con una propuesta que cambiará vuestra manera de ver la alimentación. Nos vemos al final para resolver las dudas que tenéis sobre la cocina y la alimentación saludable ¡Vamos a ello!

Reportaje Entretenimiento Salud

OurenSanos 16/08/2026

OurenSanos 291 16/08/2026

Sinopsis

Bienvenidos y bienvenidas al programa que te enseña a cuidar tu alimentación. Adriana nos ofrece una semana de recetas que os va a hacer la vida mucho más facil, y rica…y en la cocina, subiremos el calorcito del cuerpo con una salsa brava que pondremos encima de un pavo empanado. El reto de adriana viene con una propuesta que cambiará vuestra manera de ver la alimentación. Nos vemos al final para resolver las dudas que tenéis sobre la cocina y la alimentación saludable ¡Vamos a ello!

Ficha técnica

Emisión

16/08/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Salud

Lenguajes audio

Español

Directores

Moisés Rodríguez y Adriana Fernández Vidal

Productores

Moisés Rodríguez y Adriana Fernández Vidal

Presentador

Moisés Rodríguez, Adriana Fernández Vidal

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