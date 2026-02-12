Palco VIP 12/02/2026

Palco VIP

Luis Martín y sus colaboradores analizan una nueva jornada en el fútbol provincial.

Sinopsis

Luis Martín se sienta junto a Manolo Dacal, Manolo Dorado, Íker Gabeiras, Suso y Dasi en un programa en el que además de hablar de fútbol provincial hacen un guiño al Xoves de Comadres.

Ficha técnica

Emisión

12/02/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Luis Martín

Productores

Luis Martín

Presentador

Luis Martín

