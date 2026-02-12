Palco VIP 12/02/2026

Palco VIP
Luis Martín y sus colaboradores analizan una nueva jornada en el fútbol provincial.
Luis Martín se sienta junto a Manolo Dacal, Manolo Dorado, Íker Gabeiras, Suso y Dasi en un programa en el que además de hablar de fútbol provincial hacen un guiño al Xoves de Comadres.
Emisión
12/02/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Luis Martín
Productores
Luis Martín
Presentador
Luis Martín