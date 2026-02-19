Palco VIP

Palco VIP 19/02/2026

Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del fútbol provincial y las categorías base.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Palco VIP 19/02/2026

Palco VIP

Sinopsis

Los infantiles y juveniles de Rayo 21 son los invitados a un nuevo jueves en Palco VIP. En la segunda parte del programa analizaremos la previa de una nueva jornada en el fútbol provincial.

Ficha técnica

Emisión

19/02/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Luis Martín

Productores

Luis Martín

Presentador

Luis Martín

stats