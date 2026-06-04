Palco VIP
Palco VIP 04/06/2026
Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
Palco VIP
Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
Palco VIP 04/06/2026
El programa presentado por Luis Martín tendrá como equipos invitados a Cented Academy Campeón de Copa Diputación y al ACD Polígono campeón de liga y Copa Benjamín 2ª Futgal.
Emisión
04/06/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Luis Martín
Productores
Luis Martín
Presentador
Luis Martín