Palco VIP

Palco VIP 04/06/2026

Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Palco VIP 04/06/2026

Palco VIP

Sinopsis

El programa presentado por Luis Martín tendrá como equipos invitados a Cented Academy Campeón de Copa Diputación y al ACD Polígono campeón de liga y Copa Benjamín 2ª Futgal.

Ficha técnica

Emisión

04/06/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Luis Martín

Productores

Luis Martín

Presentador

Luis Martín

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