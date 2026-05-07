Palco VIP

Palco VIP 07/05/2026

Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Palco VIP 07/05/2026

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Sinopsis

El Verín CF campeón de Primera futgal y ascendido a Preferente, el SP Vilamarín campeón de Tercera futgal grupo 1 y ascendido a Segunda furgal y el Cented juvenil Campeón de Preferenre que asciende a Liga Nacional son los equipos invitados a un nuevo jueves en Palco Vip

Ficha técnica

Emisión

07/05/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Luis Martín

Productores

Luis Martín

Presentador

Luis Martín

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