Palco VIP
Palco VIP 07/05/2026
Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
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Palco VIP 07/05/2026
El Verín CF campeón de Primera futgal y ascendido a Preferente, el SP Vilamarín campeón de Tercera futgal grupo 1 y ascendido a Segunda furgal y el Cented juvenil Campeón de Preferenre que asciende a Liga Nacional son los equipos invitados a un nuevo jueves en Palco Vip
Emisión
07/05/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Luis Martín
Productores
Luis Martín
Presentador
Luis Martín