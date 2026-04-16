Palco VIP

Palco VIP 16/04/2026

Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Palco VIP 16/04/2026

Palco VIP

Sinopsis

Celebramos en plató una buena noticia con sus protagonistas. El pasado fin de semana el Ourense CF Alevín lograba una histórica clasificación para la Arousa Cup.

Ficha técnica

Emisión

16/04/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Luis Martín

Productores

Luis Martín

Presentador

Luis Martín

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