Palco VIP
Palco VIP 16/04/2026
Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
Palco VIP
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Palco VIP 16/04/2026
Celebramos en plató una buena noticia con sus protagonistas. El pasado fin de semana el Ourense CF Alevín lograba una histórica clasificación para la Arousa Cup.
Emisión
16/04/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Luis Martín
Productores
Luis Martín
Presentador
Luis Martín