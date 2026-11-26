Sinopsis

Un jueves más en Palco Vip repasando toda la actualidad del fútbol provincial. En esta ocasión nos visita el CD Palmés, de Tercera Futgal, que será nuestro equipo invitado. Estarán con nosotros representando al club Hugo Rey, Pibito, Roy y Adrián Nenor. Hablamos de su momento de forma, de sus objetivos en la categoría, de la plantilla y de todo lo que rodea al cequipo. Además con nuestros tertulianos habituales, repasamos la actualidad de los equipos ourensanos, resultados, clasificaciones y lo que viene este fin de semana.