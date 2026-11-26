Palco VIP
Palco VIP 26/11/2026
Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
Palco VIP
Luis Martín dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
Palco VIP 26/11/2026
Un jueves más en Palco Vip repasando toda la actualidad del fútbol provincial. En esta ocasión nos visita el CD Palmés, de Tercera Futgal, que será nuestro equipo invitado. Estarán con nosotros representando al club Hugo Rey, Pibito, Roy y Adrián Nenor. Hablamos de su momento de forma, de sus objetivos en la categoría, de la plantilla y de todo lo que rodea al cequipo. Además con nuestros tertulianos habituales, repasamos la actualidad de los equipos ourensanos, resultados, clasificaciones y lo que viene este fin de semana.
Emisión
26/11/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Luis Martín
Productores
Luis Martín
Presentador
Luis Martín