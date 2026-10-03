Xornal Escolar
Xornal Escolar 03/10/2026
Os máis pequenos de Franciscanas e Salesianos xa están afeitos ás súas novas rutinas despois do periodo de adaptación. A Escola de Familias proporciona as claves para un almorzo saudable e cheo de enerxía
Xornal Escolar
Os máis pequenos de Franciscanas e Salesianos xa están afeitos ás súas novas rutinas despois do periodo de adaptación. A Escola de Familias proporciona as claves para un almorzo saudable e cheo de enerxía
Xornal Escolar 03/10/2026
Os máis pequenos de Franciscanas e Salesianos xa están afeitos ás súas novas rutinas despois do periodo de adaptación. A Escola de Familias proporciona as claves para un almorzo saudable e cheo de enerxía
Emisión
03/10/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro