Xornal Escolar

Xornal Escolar 03/10/2026

Os máis pequenos de Franciscanas e Salesianos xa están afeitos ás súas novas rutinas despois do periodo de adaptación. A Escola de Familias proporciona as claves para un almorzo saudable e cheo de enerxía

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 03/10/2026

XORNAL ESCOLAR 03 10 2026

Sinopsis

Os máis pequenos de Franciscanas e Salesianos xa están afeitos ás súas novas rutinas despois do periodo de adaptación. A Escola de Familias proporciona as claves para un almorzo saudable e cheo de enerxía

Ficha técnica

Emisión

03/10/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

stats