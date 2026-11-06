Xornal Escolar
Xornal Escolar 07/11/2026
O Xornal Escolar celebra a Festa do Samaín cos colexios provincia. En San Francisco, os alumnos do Padre Feijóo Zorelle participaron nun xogo de probas temático.
Xornal Escolar
O Xornal Escolar celebra a Festa do Samaín cos colexios provincia. En San Francisco, os alumnos do Padre Feijóo Zorelle participaron nun xogo de probas temático.
Xornal Escolar 07/11/2026
O Xornal Escolar celebra a Festa do Samaín cos colexios provincia. En San Francisco, os alumnos do Padre Feijóo Zorelle participaron nun xogo de probas temático.
Emisión
07/11/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro