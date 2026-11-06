Xornal Escolar

Xornal Escolar 07/11/2026

O Xornal Escolar celebra a Festa do Samaín cos colexios provincia. En San Francisco, os alumnos do Padre Feijóo Zorelle participaron nun xogo de probas temático.

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 07/11/2026

Xornal Escolar 07/11/2026

Sinopsis

O Xornal Escolar celebra a Festa do Samaín cos colexios provincia. En San Francisco, os alumnos do Padre Feijóo Zorelle participaron nun xogo de probas temático.

Ficha técnica

Emisión

07/11/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

stats