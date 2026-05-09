Xornal Escolar
Xornal Escolar 09/05/2026
O Xornal Escolar celebra a Festa dos Maios no colexio Sagrado Corazón de Celanova e nas rúas de Ourense. Na Escola de Familias falan da saúde mental dos adolescentes e dos signos a ter en conta.
Xornal Escolar
O Xornal Escolar celebra a Festa dos Maios no colexio Sagrado Corazón de Celanova e nas rúas de Ourense. Na Escola de Familias falan da saúde mental dos adolescentes e dos signos a ter en conta.
Xornal Escolar 09/05/2026
O Xornal Escolar celebra a Festa dos Maios no colexio Sagrado Corazón de Celanova e nas rúas de Ourense. Na Escola de Familias falan da saúde mental dos adolescentes e dos signos a ter en conta.
Emisión
09/05/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro