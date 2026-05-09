Xornal Escolar

Xornal Escolar 09/05/2026

O Xornal Escolar celebra a Festa dos Maios no colexio Sagrado Corazón de Celanova e nas rúas de Ourense. Na Escola de Familias falan da saúde mental dos adolescentes e dos signos a ter en conta.

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 09/05/2026

Xornal Escolar

Sinopsis

O Xornal Escolar celebra a Festa dos Maios no colexio Sagrado Corazón de Celanova e nas rúas de Ourense. Na Escola de Familias falan da saúde mental dos adolescentes e dos signos a ter en conta.

Ficha técnica

Emisión

09/05/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

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