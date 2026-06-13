Xornal Escolar
Xornal Escolar 13/06/2026
O colexio de Seixalbo adicoulle unha canción a Benposta, interpretada polo seu coro escolar.
A Escola de Familias explica que mitos son certos e cales non sobre o crecemento dos bebés.
Xornal Escolar
O colexio de Seixalbo adicoulle unha canción a Benposta, interpretada polo seu coro escolar.
A Escola de Familias explica que mitos son certos e cales non sobre o crecemento dos bebés.
Xornal Escolar 13/06/2026
O colexio de Seixalbo adicoulle unha canción a Benposta, interpretada polo seu coro escolar.
A Escola de Familias explica que mitos son certos e cales non sobre o crecemento dos bebés.
Emisión
13/06/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro