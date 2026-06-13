Xornal Escolar

Xornal Escolar 13/06/2026

O colexio de Seixalbo adicoulle unha canción a Benposta, interpretada polo seu coro escolar.

A Escola de Familias explica que mitos son certos e cales non sobre o crecemento dos bebés.

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 13/06/2026

Xornal Escolar

Sinopsis

O colexio de Seixalbo adicoulle unha canción a Benposta, interpretada polo seu coro escolar.

A Escola de Familias explica que mitos son certos e cales non sobre o crecemento dos bebés.

Ficha técnica

Emisión

13/06/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

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