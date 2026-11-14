Xornal Escolar
Xornal Escolar 14/11/2026
O colexio de Seixalbo presenta o proxecto global deste curso sobre saúde Na Escola de Familias descubrimos que son as vexetacións, por que se producen e como tratalas
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Emisión
14/11/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro