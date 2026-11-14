Xornal Escolar

Xornal Escolar 14/11/2026

O colexio de Seixalbo presenta o proxecto global deste curso sobre saúde Na Escola de Familias descubrimos que son as vexetacións, por que se producen e como tratalas

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 14/11/2026

Xornal Escolar

Sinopsis

O colexio de Seixalbo presenta o proxecto global deste curso sobre saúde Na Escola de Familias descubrimos que son as vexetacións, por que se producen e como tratalas

Ficha técnica

Emisión

14/11/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

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