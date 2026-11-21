Xornal Escolar
Xornal Escolar 21/11/2026
O Xornal Escolar festexa o Magosto con xogos populares e tradicións xunto ós colexios da provincia.
Na Escola de Familias explican as claves para facer un uso correcto das pantallas.
Xornal Escolar
O Xornal Escolar festexa o Magosto con xogos populares e tradicións xunto ós colexios da provincia.
Na Escola de Familias explican as claves para facer un uso correcto das pantallas.
Xornal Escolar 21/11/2026
O Xornal Escolar festexa o Magosto con xogos populares e tradicións xunto ós colexios da provincia.
Na Escola de Familias explican as claves para facer un uso correcto das pantallas.
Emisión
21/11/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro