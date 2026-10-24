Xornal Escolar

Xornal Escolar 24/10/2026

Coñecemos algúns dos proxectos nos que traballan este ano Franciscanas ou Salesianos. No Escola de familias falaremos dos virus do outono.

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 24/10/2026

Xornal Escolar

Sinopsis

Coñecemos algúns dos proxectos nos que traballan este ano Franciscanas ou Salesianos. No Escola de familias falaremos dos virus do outono.

Ficha técnica

Emisión

24/10/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

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