Xornal Escolar
Xornal Escolar 24/10/2026
Coñecemos algúns dos proxectos nos que traballan este ano Franciscanas ou Salesianos. No Escola de familias falaremos dos virus do outono.
Xornal Escolar
Coñecemos algúns dos proxectos nos que traballan este ano Franciscanas ou Salesianos. No Escola de familias falaremos dos virus do outono.
Xornal Escolar 24/10/2026
Coñecemos algúns dos proxectos nos que traballan este ano Franciscanas ou Salesianos. No Escola de familias falaremos dos virus do outono.
Emisión
24/10/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro