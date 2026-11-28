Xornal Escolar
Xornal Escolar 28/11/2026
Os alumnos do Nosa Señora de Xuvencos de Boborás gañaron un premio de cine coa súa curta “A sétima cara” Na Escola de Familia explican as claves e sinais do trastorno do espectro autista
Xornal Escolar
Os alumnos do Nosa Señora de Xuvencos de Boborás gañaron un premio de cine coa súa curta “A sétima cara” Na Escola de Familia explican as claves e sinais do trastorno do espectro autista
Xornal Escolar 28/11/2026
Os alumnos do Nosa Señora de Xuvencos de Boborás gañaron un premio de cine coa súa curta “A sétima cara” Na Escola de Familia explican as claves e sinais do trastorno do espectro autista
Emisión
28/11/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro