Xornal Escolar

Xornal Escolar 14/02/2026

O colexio Irmán Villar despediu os seus 21 días co galego con música. O San Pío X preparou un vídeo sobre o bullying Na Escola de Familias aprendemos as causas polas que un pequeno pode non escoitar ben.

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 14/02/2026

Xornal Escolar

Sinopsis

O colexio Irmán Villar despediu os seus 21 días co galego con música. O San Pío X preparou un vídeo sobre o bullying Na Escola de Familias aprendemos as causas polas que un pequeno pode non escoitar ben.

Ficha técnica

Emisión

14/02/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

stats