Xornal Escolar
Xornal Escolar 14/02/2026
O colexio Irmán Villar despediu os seus 21 días co galego con música. O San Pío X preparou un vídeo sobre o bullying Na Escola de Familias aprendemos as causas polas que un pequeno pode non escoitar ben.
Xornal Escolar
O colexio Irmán Villar despediu os seus 21 días co galego con música. O San Pío X preparou un vídeo sobre o bullying Na Escola de Familias aprendemos as causas polas que un pequeno pode non escoitar ben.
Xornal Escolar 14/02/2026
O colexio Irmán Villar despediu os seus 21 días co galego con música. O San Pío X preparou un vídeo sobre o bullying Na Escola de Familias aprendemos as causas polas que un pequeno pode non escoitar ben.
Emisión
14/02/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro