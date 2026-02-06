Xornal Escolar
Xornal Escolar 17/01/2026
O Xornal Escolar achégase ó CFR Ourense para coñecer o traballo que realizan para a formación do profesorado. A Escola de Familias ofrécenos consellos para o uso correcto das pantallas nos máis pequenos.
Emisión
17/01/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro