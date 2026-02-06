Xornal Escolar

Xornal Escolar 17/01/2026

O Xornal Escolar achégase ó CFR Ourense para coñecer o traballo que realizan para a formación do profesorado. A Escola de Familias ofrécenos consellos para o uso correcto das pantallas nos máis pequenos.

Reportaje Entretenimiento Educación

Sinopsis

Ficha técnica

Emisión

17/01/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

