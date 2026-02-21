Xornal Escolar
Xornal Escolar 21/02/2026
O Xornal Escolar celebra o Entroido cun percorrido polas festas dos colexios da Provincia nun programa especial para compartir a ilusión dunha festa obrigada nas axendas dos alumnos.
Xornal Escolar
O Xornal Escolar celebra o Entroido cun percorrido polas festas dos colexios da Provincia nun programa especial para compartir a ilusión dunha festa obrigada nas axendas dos alumnos.
Xornal Escolar 21/02/2026
O Xornal Escolar celebra o Entroido cun percorrido polas festas dos colexios da Provincia nun programa especial para compartir a ilusión dunha festa obrigada nas axendas dos alumnos.
Emisión
21/02/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Educación
Directores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Productores
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro
Presentador
Conchi Pérez, Carolina Piñeiro