Xornal Escolar

Xornal Escolar 21/02/2026

O Xornal Escolar celebra o Entroido cun percorrido polas festas dos colexios da Provincia nun programa especial para compartir a ilusión dunha festa obrigada nas axendas dos alumnos.

Reportaje Entretenimiento Educación

Xornal Escolar 21/02/2026

Xornal Escolar

Sinopsis

O Xornal Escolar celebra o Entroido cun percorrido polas festas dos colexios da Provincia nun programa especial para compartir a ilusión dunha festa obrigada nas axendas dos alumnos.

Ficha técnica

Emisión

21/02/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Educación

Directores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Productores

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

Presentador

Conchi Pérez, Carolina Piñeiro

stats