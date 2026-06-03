Zona COB

ZONA COB 03/06/2026

Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

ZONA COB 03/06/2026

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Sinopsis

Tras la designación del Coliseum de A Coruña como sede y una vez confirmada la clasificación de tres de sus equipos participantes, la Final Four 2026 ha confirmado sus horarios y turnos de juego de cara a la lucha por la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa. De este modo, el anfitrión Leyma Coruña disputará la primera semifinal a la espera de rival (S6-17:30h), mientras que el Movistar Estudiantes se medirá al Alimerka Oviedo en la segunda (20:15h). La Final, el domingo a partir de las 19h en LaLiga+.

Ficha técnica

Emisión

03/06/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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