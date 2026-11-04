Zona COB

ZONA COB 04/11/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio que recoge la actualidad de Club Ourense Baloncesto.

Tertulia Entretenimiento Deporte

ZONA COB 04/11/2026

ZONA COB 04/11/2026

Sinopsis

El último partido del COB en el Pazo, ante el Fiwi Mallorca, fue el primero de Javi Nicolau ante su nueva afición. El pívot es uno de los fichajes clave del equipo, pero una pulbalgia lo ha tenido fuera de combate toda la pretemporada y en el inicio de liga. Acudió a Telemiño, al programa “Zona COB”, para analizar su progresión y valorar a un COB al que ve “peleando por los play off” de ascenso a la Liga ACB. 

Ficha técnica

Emisión

04/11/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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