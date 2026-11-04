Zona COB
ZONA COB 04/11/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio que recoge la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta este espacio que recoge la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
ZONA COB 04/11/2026
El último partido del COB en el Pazo, ante el Fiwi Mallorca, fue el primero de Javi Nicolau ante su nueva afición. El pívot es uno de los fichajes clave del equipo, pero una pulbalgia lo ha tenido fuera de combate toda la pretemporada y en el inicio de liga. Acudió a Telemiño, al programa “Zona COB”, para analizar su progresión y valorar a un COB al que ve “peleando por los play off” de ascenso a la Liga ACB.
Emisión
04/11/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron