ZONA COB 04/11/2026

Sinopsis

El último partido del COB en el Pazo, ante el Fiwi Mallorca, fue el primero de Javi Nicolau ante su nueva afición. El pívot es uno de los fichajes clave del equipo, pero una pulbalgia lo ha tenido fuera de combate toda la pretemporada y en el inicio de liga. Acudió a Telemiño, al programa “Zona COB”, para analizar su progresión y valorar a un COB al que ve “peleando por los play off” de ascenso a la Liga ACB.