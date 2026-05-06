Zona COB
Zona COB 06/05/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB
Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB
Zona COB 06/05/2026
Alegría contra viento y marea del COB (84-93). El COB puso fin a su mala racha superando a un Melilla que desciende de categoría, después de viajar en el día y sin un Seixas que se quedó en tierra
Emisión
06/05/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron