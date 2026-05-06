Zona COB

Zona COB 06/05/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 06/05/2026

Zona COB

Sinopsis

Alegría contra viento y marea del COB (84-93). El COB puso fin a su mala racha superando a un Melilla que desciende de categoría, después de viajar en el día y sin un Seixas que se quedó en tierra

Ficha técnica

Emisión

06/05/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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