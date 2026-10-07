Zona COB

Zona COB 07/10/26

Jorge Ron dirige y presenta este espacio centrado en la actualidad de Club Ourense Baloncesto.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 07/10/26

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Sinopsis

El COB confirma su ambición y derrota al Gipuzkoa (86-90). El equipo de Moncho López firmó un partidazo en San Sebastián ante el Gipuzkoa y se mantiene invicto pese a la baja de Javi Nicolau y los problemas de Marc García.

Ficha técnica

Emisión

07/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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