Zona COB
Zona COB 07/10/26
Jorge Ron dirige y presenta este espacio centrado en la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
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Zona COB 07/10/26
El COB confirma su ambición y derrota al Gipuzkoa (86-90). El equipo de Moncho López firmó un partidazo en San Sebastián ante el Gipuzkoa y se mantiene invicto pese a la baja de Javi Nicolau y los problemas de Marc García.
Emisión
07/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron