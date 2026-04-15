Zona COB 15/04/2026

Sinopsis

Tercera derrota consecutiva de un COB con 15 minutos de buen juego, hasta que su falta de acierto impidió mantener el tipo ante un rival más fiable, el Cantabria (67-72).

Un Obradoiro (casi) imparable, próximo rival del COB. El Obradoiro ha destrozado a todos sus rivales en las últimas 25 jornadas excepto a un COB que llegará con muchos problemas al derbi.