Zona COB
Zona COB 15/04/2026
Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad del COB.
Zona COB
Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad del COB.
Zona COB 15/04/2026
Tercera derrota consecutiva de un COB con 15 minutos de buen juego, hasta que su falta de acierto impidió mantener el tipo ante un rival más fiable, el Cantabria (67-72).
Un Obradoiro (casi) imparable, próximo rival del COB. El Obradoiro ha destrozado a todos sus rivales en las últimas 25 jornadas excepto a un COB que llegará con muchos problemas al derbi.
Emisión
15/04/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron