Zona COB

Zona COB 15/04/2026

Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 15/04/2026

Zona COB

Sinopsis

Tercera derrota consecutiva de un COB con 15 minutos de buen juego, hasta que su falta de acierto impidió mantener el tipo ante un rival más fiable, el Cantabria (67-72).

Un Obradoiro (casi) imparable, próximo rival del COB. El Obradoiro ha destrozado a todos sus rivales en las últimas 25 jornadas excepto a un COB que llegará con muchos problemas al derbi.

Ficha técnica

Emisión

15/04/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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