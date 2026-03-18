Zona COB
Zona COB 18/03/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB.
Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB.
Zona COB 18/03/2026
Victoria clave del COB ante el Tizona, que le permite seguir en la pelea por una de las plazas en el play off de ascenso a la Liga ACB. Los cobistas tienen ahora una semana de descanso para preparar el próximo partido, ante el Zamora y de nuevo en el Pazo.
Emisión
18/06/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron