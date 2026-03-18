Zona COB

Zona COB 18/03/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 18/03/2026

Zona COB

Sinopsis

Victoria clave del COB ante el Tizona, que le permite seguir en la pelea por una de las plazas en el play off de ascenso a la Liga ACB. Los cobistas tienen ahora una semana de descanso para preparar el próximo partido, ante el Zamora y de nuevo en el Pazo.

Ficha técnica

Emisión

18/06/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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