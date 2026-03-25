Zona COB
Zona COB 25/03/2026
Jorge Ron presenta y dirige este espacio centrado en la actualidad del COB.
Zona COB
Jorge Ron presenta y dirige este espacio centrado en la actualidad del COB.
Zona COB 25/03/2026
El COB tuvo semana de descanso, pero la jornada favoreció a los intereses cobistas, con varias derrotas de sus rivales directos en la lucha por una plaza en la zona de play off de ascenso.
Emisión
25/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron