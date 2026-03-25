Zona COB

Zona COB 25/03/2026

Jorge Ron presenta y dirige este espacio centrado en la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 25/03/2026

Zona COB

Sinopsis

El COB tuvo semana de descanso, pero la jornada favoreció a los intereses cobistas, con varias derrotas de sus rivales directos en la lucha por una plaza en la zona de play off de ascenso.

Ficha técnica

Emisión

25/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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