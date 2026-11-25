Zona COB
Zona COB 25/11/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
Zona COB 25/11/2026
El COB dio la campana ganando en la cancha del Estudiantes. Los ourensanos encadenan cuadro victorias consecutivas y se consolidan en el grupo de los mejores cuando la liga llega al parón de selecciones.
Emisión
25/11/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron