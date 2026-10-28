Zona COB
Zona COB 28/10/2026
Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
Zona COB
Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad de Club Ourense Baloncesto.
Zona COB 28/10/2026
Una derrota más del COB que sienta como un disparo en el corazón (84-80)
El COB perdió en la pista del Palencia tras dominar durante 38 minutos en el marcador víctima de un final con falta de gasolina y polémica arbitral.
Emisión
28/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron