Zona COB

Zona COB 28/10/2026

Jorge Ron presenta y dirige este espacio dedicado a la actualidad de Club Ourense Baloncesto.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 28/10/2026

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Sinopsis

Una derrota más del COB que sienta como un disparo en el corazón (84-80)

El COB perdió en la pista del Palencia tras dominar durante 38 minutos en el marcador víctima de un final con falta de gasolina y polémica arbitral. 

Ficha técnica

Emisión

28/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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