Zona COB

Zona COB 29/04/2026

Jorge Ron dirige y presenta espacio dedicado a la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 29/04/2026

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Sinopsis

Otra derrota por impotencia del COB (73-70). El COB compitió muy bien en la complicada cancha del Menorca, pero penalizó una vez más por la falta de calidad de su plantilla ante un rival superior

Ficha técnica

Emisión

29/04/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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