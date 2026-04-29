Zona COB
Zona COB 29/04/2026
Jorge Ron dirige y presenta espacio dedicado a la actualidad del COB.
Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta espacio dedicado a la actualidad del COB.
Zona COB 29/04/2026
Otra derrota por impotencia del COB (73-70). El COB compitió muy bien en la complicada cancha del Menorca, pero penalizó una vez más por la falta de calidad de su plantilla ante un rival superior
Emisión
29/04/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron