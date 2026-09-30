Zona COB
Zona COB 30/09/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al análisis de la actualidad del COB.
Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al análisis de la actualidad del COB.
Zona COB 30/09/2026
El COB debuta con victoria en el Pazo ante el Tizona (91-71). Primer partido y primera victoria del COB de Moncho López contra una Tizona Burgos que solo aguantó la primera parte en un ilusionado Paco Paz. El próximo partido será en San Sebastián, ante el Askatuak.
Emisión
30/09/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron