Zona COB

Zona COB 30/09/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al análisis de la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Zona COB 30/09/2026

ZONA COB 30/09/2026

Sinopsis

El COB debuta con victoria en el Pazo ante el Tizona (91-71). Primer partido y primera victoria del COB de Moncho López contra una Tizona Burgos que solo aguantó la primera parte en un ilusionado Paco Paz. El próximo partido será en San Sebastián, ante el Askatuak.

Ficha técnica

Emisión

30/09/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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