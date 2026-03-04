Zona COB 04/03/2026

Zona COB

Jorge Ron dirige y presenta este espacio deportivo centrado en la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

El parón de selecciones dejó la Primera FEB sin jornada, pero la liga regresa y lo hace para el COB con una de las salidas más complicadas de la temporada, a la cancha del Gipuzkoa.

