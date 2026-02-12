Zona COB 12/02/2026

Zona COB

Jorge Ron analiza junto a sus colaboradores la actualidad del Club Ourense Baloncesto.

El COB de Moncho López, errático en ataque y sin colmillo en defensa, dio un paso atrás en su ambición al perder en Cartagena en un partido de bajos vuelos.

