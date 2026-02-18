Zona COB 18/02/2026

Zona COB
Programa dirigido y presentado por Jorge Ron, dedicado a analizar la actualidad del Club Ourense Baloncesto.
El COB revive en su Pazo protector ante Estudiantes (103-97). El equipo de Moncho López mejoró y sumó su séptima victoria como local contra un clásico del baloncesto español, el Estudiantes de Madrid. El próximo sábado, día 21, otra vez en casa, la prueba contra el Palma, rival directo.
Emisión
18/02/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron