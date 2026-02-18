Zona COB 18/02/2026

Zona COB

Programa dirigido y presentado por Jorge Ron, dedicado a analizar la actualidad del Club Ourense Baloncesto.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Sinopsis

El COB revive en su Pazo protector ante Estudiantes (103-97). El equipo de Moncho López mejoró y sumó su séptima victoria como local contra un clásico del baloncesto español, el Estudiantes de Madrid. El próximo sábado, día 21, otra vez en casa, la prueba contra el Palma, rival directo.

Ficha técnica

Emisión

18/02/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

