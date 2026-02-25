Zona COB 25/02/2026

Zona COB
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB.
El COB llega al parón de selecciones con el play off como objetivo tras sumar tres victorias en las cuatro últimas jornadas. Al Palma, un rival directo, lo derrotó con solvencia en el Pazo.
Emisión
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
