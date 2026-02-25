Zona COB 25/02/2026

Zona COB

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado a la actualidad del COB.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Sinopsis

El COB llega al parón de selecciones con el play off como objetivo tras sumar tres victorias en las cuatro últimas jornadas. Al Palma, un rival directo, lo derrotó con solvencia en el Pazo.

Ficha técnica

Emisión

25/02/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

