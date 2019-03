Avanza el plan de regadío con la ubicación de los 42 pozos en la comarca limiana

Alcaldes, responsables de la Consellería de Medio Rural, presidentes de las cuatro comunidades de regantes -San Salvador de Sabucedo, Corno do Monte, Lamas Ganade y Alta Limia-, y representantes de Adegal -Asociación de Empresarios y Ganaderos de A Limia- mantuvieron una nueva reunión en Ourense con el objetivo de avanzar en la ansiada modernización del regadío en la comarca limiana.

En esta ocasión, la mesa para el seguimiento de esta actuación analizó la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Consellería de Medio Rural. Además, tal y como explicó Laura Rodríguez, portavoz de Adegal, "xa se sabe a ubicación definitiva dos sondeos das captacións". Serán 42 captaciones en total y, a partir de este momento y con el conocimiento de estos puntos exactos, los trámites continuarán con la intervención de la Confederación Hidrográfica. "O seguinte paso será facer a modificación da concesión de caudais para eses puntos e, a partir de aí, xa se podería comezar coas obras para a construcción dos pozos", matizó la portavoz de la agrupación.

Por otro lado, dentro de cada una de las comunidades de regantes mencionadas tendrán ahora que acometer un listado definitivo de la superficie total de las parcelas que entrarán en el regadío y, asimismo, asegurar la disponibilidad de estos terrenos para ejecutar las necesarias obras.

La poca celeridad que se prevé en todos estos trámites hace que desde Adegal no puedan vislumbrar, todavía, una fecha para el inicio de estas actuaciones. "Non o sabemos porque este tipo de xestións son lentas", manifestó Rodríguez. "Depende do que a Confederación tarde en resolver. Non podemos dicir nin unha aproximación porque non o sabemos", añade. El coste total para esta primera fase se cifra en 3,8 millones de euros.

Sin embargo, todavía no se sabe qué cantidad de dinero tendrán que aportar los propios agricultores. "Aínda non chegamos a esa fase de detalle específico. Os proxectos aínda están sen facer, estamos traballando con anteproxectos e estimacións", explica Laura Rodríguez. "A partir de agora, coa Declaración de Impacto Ambiental xa se poderán facer as modificacións nos proxectos correspondentes", añade.

Próxima reunión con la Confederación

El siguiente paso a seguir para los responsables de Adegal será solicitar una reunión con los miembros de la Confederación Hidrográfica para avanzar hacia la construcción de los 42 pozos. En cuanto el organismo estatal resuelva la modificación de las concesiones, serán la agrupación y los presidentes de las comunidades de regantes quienes convoquen la próxima mesa de seguimiento del regadío. "A frecuencia das nosas xuntanzas dependen dos trámites, da rapidez coa que se resolvan. Adoitan ter lugar cando hai algunha modificación ou avance na implementación da modernización do regadío na Limia", aseguró Laura Rodríguez.

La mesa para el seguimiento del regadío fue creada en 2016 y está presidida por el director general de Medio Rural, Miguel Pérez. Desde la comarca limiana, eminentemente agraria, los profesionales del sector claman desde hace muchos años por una modernización del riego con el objetivo de abaratar costes, reducir el impacto ambiental y facilitar el trabajo en el campo. Otros muchos defienden esta modernización para poder analizar el posible desarrollo de cultivos alternativos a la patata y al cereal -los más extendidos en el entorno- algo que podría frenar el declive económico del rural.