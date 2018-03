La nueva ley animal paraliza la asociación Adópta-me Lodoselo

Agentes del Seprona paralizaron la actividad de la Asociación Animalista Adópta-ME Lodoselo, creada a finales del pasado 2017. La nueva ley de Bienestar Animal de la Xunta de Galicia no autoriza el funcionamiento del recinto de Sarreaus, tal y como estaba ideado. Su responsable, José Francisco Gil, tenía alquilada una parcela de 9.000 metros cuadrados en esta localidad, dentro de la cual llegó a tener en acogida a unos 30 perros; ahora, no puede rescatar animales ni darlos en adopción hasta que ajuste su espacio a la normativa vigente.

El animalista tenía como objetivo crear una protectora en este lugar, en el que los canes no estuvieran en jaulas, sino en libertad. Algunas empresas conocidas de la comarca, como Blanco Quintas, colaboraron con la causa cediéndole material de obra, y desguace de la ciudad olívica le cedió un turismo para el transporte de los perros. "La nueva ley no permite hacer el tipo de asociación que queremos nosotros.

Toda la documentación que hicimos hasta ahora no sirvió para nada, a partir de este momento todo depende del Ayuntamiento: veterinarios, comida, lugar y recogida", dice Francisco. "La normativa dice que el Consistorio debe ser el que recoja los animales, ya sea a través de la perrera de la Diputación o mediante un convenio con otras perreras", añade.

Al respecto de este último punto, Adópta-ME Lodoselo ha solicitado la ayuda del propio Concello de Sarreaus, para llegar a algún tipo de acuerdo que evite el cierre definitivo de la asociación.

"No me dejan ni hacer mercadillos ni nada y me he quedado colgado con los gastos, que ascienden a más de 600 euros", manifiesta el responsable de la asociación. "Me permitirían seguir adelante si hiciese una colección privada de animales, o como núcleo zoológico, pero tendría que hacer obras por un importe de hasta 15.000 euros", añade.