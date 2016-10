Vilar de Santos inicia a mellora das sendas e pistas municipais

O concello limián de Vilar de Santos iniciou as actuacións de mellor das pistas e camiños municipais. As obras lévanse a cabo co cofinanciamento da Consellería de Medio Rural.

O investimento total do plan de mellora ascende aos 48.800 euros, dos cales o consistorio aporta unha cantidade superior aos 8.000 euros.

Melloraranse, prioritariamente, aqueles camiños municipais que dean acceso a explotacións agrarias, moi deteriorados polo elevado peso da maquinaria agrícola.