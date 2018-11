Allariz, lista para unha nova edición da Feira do Outono 

Allariz acollerá este fin de semana, a 23ª edición da Feira de Outono, un evento gastronómico que ten por obxectivo promocionar e potenciar os produtos desta estación do ano. Desta forma, 43 productores galegos venderán mel, cogomelos, noces, castañas e os seus derivados no pavillón do Instituto da vila.

A maiores, terá lugar unha exposición micolóxica, concursos e demostracións de cociña en vivo.

Os restaurantes e taparías alaricanas ofrecerán menús e tapas elaboradas con produtos de outono e aquelas personas que consuman nestes lugares participarán nun sorteo de un menú para dúas persoas.