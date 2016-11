El ciclo del pan se ampliará con talleres y exposiciones

Así lo confirmaba ayer el alcalde de la localidad, Francisco García Suárez, tras la reciente firma de un convenio de colaboración con el Museo Etnográfico Casa do Patrón de Codeseda, en Lalín (Pontevedra). "É importante potenciar ese orgullo labrego e colaborar con outras institucións que levan tempo traballando na mesma liña que nós, co obxectivo de transmitilo ás novas xeracións", resumía el regidor.



El acuerdo, impulsado desde la localidad pontevedresa, persigue "establecer e reforzar as liñas de actuación das dúas entidades no eido da conservación, recuperación, posta en valor, promoción e divulgación do seu patrimonio cultural e etnográfico", recoge el documento. Una colaboración que, de forma extraoficial ya se venía realizando en los últimos años con los vecinos de la parroquia alaricana de Queiroás, pero que permitirá iniciar nuevas vías de promoción turística y cultural, así como fomentar encuentros y visitas entre los habitantes de estos dos concellos.