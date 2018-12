Enrique San Francisco y Lucía Pérez actuarán en el Auditorio

El Auditorio Municipal Ilduara de Celanova (Amic) se prepara para un fin de año maratoniano, repleto de festivales y espectáculos para todos los gustos y edades. El actor Enrique San Francisco y la cantante Lucía Pérez, dos artistas de repercusión nacional, serán los protagonistas de este fin de semana con el monólogo "La Penúltima", previsto para este sábado desde las 21,00 horas, y la actuación "Teño algo que contarche", el domingo desde las 19,00 horas, respectivamente. Esta última actuación, organizada por la Secretaría xeral de Política Lingüística, será de entrada gratuita.

Le seguirán durante la próxima semana los festivales navideños de la Escola Infantil Municipal (día 20) y de la Escola de Música da Banda de Celanova (22), además de las actuaciones de "The Teta's Van" (21) y "Blues do País" (27), el espectáculo de magia "Alquimia" del Mago Teto (26) y de la sesión de títeres con "Vacacións no mar" (27). Este viernes a las 20,30 horas será el turno para "Historias do estraperlo".