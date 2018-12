Hortalizas para o pobo!

Tres mujeres y un hombre se subían este domingo al pequeño escenario situado en el Mercado de la Reserva de la Biosfera de Allariz para, ante un público familiar, dar a conocer su proyecto empresarial (y vital) en torno a la agroecología en un intento de potenciar los circuitos cortos de proximidad, que se caracterizan por una baja o nula intermediación, cercanía geográfica y confianza y fortalecimiento de capital social.

Con cinco años de trabajo a sus espaldas, los promotores de Mimá y Fóra do linde dieron a conocer los diferentes modelos de compra al consumidor alaricano "porque o que nos apetece é vender máis no ámbito local", matizaba María Xosé Castro de Mimá quien, además de distribuir sus productos en el mercado semanal alaricano, lo hace en tiendas de Ourense "e no comedor do colexio de Xunqueira", matizaba su compañero Miguel Morales. En el caso de Fóra do linde, Rute y Uxia explicaron que practican una agroecología colaborativa donde las familias consumidoras forman parte del proyecto y quincenalmente se reparten por igual los productos de temporada. "Temos as hortalizas básicas, pero combinadas con cousas diferentes como verduras asiáticas", comentaban.

Los asistentes tenían clara su preferencia por comprar a los productores locales. Al convencimiento de que están comiendo productos libres de químicos, añadían calidad, sabor, conservación o durabilidad del mismo. "Algún ano pomos horta, pero outros non porque require moito traballo. Por iso estas iniciativas parécenme interesantes", comentaba Gusi Domarco. Para Juan Pedro González, consumidor habitual de Mimá, además de los beneficios personales apuntaba a que "comprando al pequeño productor estamos ayudando a la juventud" a vivir en el rural.

Una docena de iniciativas

En estos años, la percepción de la ciudadanía ha cambiado con respecto al trabajo en el campo. Y las miradas escépticas que estas emprendedoras recibieron al principio, se han convertido en palabras de aliento y mismo en cesiones de parcelas para el cultivo. "O noso mellor escaparate está precisamente nunha finca ao carón do Arnoia, é unha atracción turística", bromeaba Uxía.

Mimá y Fóra do linde son dos ejemplos más del abanico de proyectos emprendedores del rural alaricano. A las explotaciones tradicionales, en los últimos años se han sumado una decena de iniciativas agrícolas y ganaderas singulares en O Briñal, Coedo, San Salvador o Pazo de Meire. "Hai mozos que apostaron por facer do rural o seu medio de vida, pero a porcentaxe é mínimo", comenta Bernardo Varela, concejal de Medio Ambiente, quien cree que sería de gran ayuda contar en la zona con un centro de transformación de productos, como el que se ha impulsado en algunas cámaras portuguesas, "pero require de unha inxección económica importante".

Por el momento, el Mercado de la Reserva de la Biosfera alaricano incorporará en 2019 una deshidratadora y una envasadora.