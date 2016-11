José Souto: “A día de hoy, Allariz es un oasis del paisajismo"

Cinco años después de hacerse con el primer premio con el proyecto “A Cor da pasarela", el pontevedrés José Souto, de Innova Paisajes, ha vuelto a ganarse a los visitantes del Festival de Xardíns de Allariz con “Terraformación", una parcela en la que emulaba una misión en el planeta Marte en el año 2168 para localizar terrenos habitables para el ser humano.

Dos propuestas presentadas en Allariz, dos premios por parte del público, ¿cómo se siente?

Muy contento. Este año fue complicado, había mucho nivel con propuestas muy técnicas que cuidaban muy bien el detalle, así que la victoria sabe mejor. Quiero decir que este premio se lo dedico a mi hija Victoria que cuando diseñé el proyecto aún estaba en la barriga de su mamá Ariana. A nivel profesional, estos galardones suponen una tranquilidad para los clientes, que ven que están contratando a un profesional, y también un refuerzo emocional para uno mismo. Es una inyección de adrenalina para seguir creando.

¿Cuál es el secreto para hacer un jardín que guste a tanta gente?

Desde mi punto de vista, los visitantes que se acercan a estos espacios lo hacen de relax. Por eso tienes que presentarles una propuesta con una idea limpia, que casi no tenga que leer la memoria del panel de acceso para saber de que se trata y, una vez dentro del jardín, que el circuito tenga una dinámica de sorpresa. Luego hay pequeños detalles como jugar con la geometría de la parcela y también la vegetación, tienes que conocer como evoluciona la planta para saber su comportamiento de mayo a octubre.

¿Se presentará a una tercera edición?

No, ya he estado dos veces en Allariz y creo que son suficientes. Pero para el año que viene he presentado una candidatura al festival de Ponte de Lima (Portugal), donde ya participé en el año 2010 con otra persona y quedamos en tercera posición.

La celebración del festival alaricano, ¿ha influido en la concepción que la sociedad tiene sobre el paisajismo?

Llevo 13 años trabajando con la empresa y construyendo jardines y es cierto que en la última década la percepción de los gallegos sobre el paisajismo cambió. Allariz es un referente a nivel nacional y las técnicas que se usan en el festival son vanguardistas. A día de hoy, Allariz es un oasis del paisajismo. Esto realmente es posible por la apuesta del Concello y por el factor humano. El grado de implicación de los trabajadores municipales es total. n